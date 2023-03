https://it.sputniknews.com/20230329/aiea-grossi-svilupperemo-un-nuovo-concetto-per-la-protezione-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17110958.html

Il direttore generale dell'AIEA Grossi ha annunciato lo sviluppo di un nuovo concetto per la protezione della centrale nucleare di Zaporozhye. 29.03.2023, Sputnik Italia

"Il nuovo concetto di protezione della centrale nucleare di Zaporozhye prevede un restringimento della zona di sicurezza intorno alla centrale, contrariamente a quanto previsto dal piano precedente", ha affermato Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).Il direttore generale dell'AIEA ha precisato che continua a lavorare con Mosca e Kiev per attuare misure di protezione dell'impianto.Grossi è arrivato mercoledì alla centrale nucleare, dove, insieme al consigliere del direttore generale di Rosenergoatom , Renat Karchaa, ha ispezionato il territorio dell'impianto.Questa è la seconda visita di Grossi alla centrale nucleare di Zaporozhye e la prima dal primo settembre dello scorso anno, quando è stata concordata la presenza permanente di esperti dell'AIEA presso l'impianto.Come ha spiegato l'organizzazione, Grossi si è recato alla centrale per valutare personalmente la situazione circa la sicurezza nucleare presso l'impianto e sottolineare la necessità di proteggerlo durante la crisi militare in corso.ll portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha osservato che nell'agenda di Vladimir Putin non sono previsti contatti al momento con Grossi.La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr, vicino alla città di Energodar.Questo è il più grande impianto in Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto dispone di sei unità di potenza con una capacità di un gigawatt ciascuna.Da marzo l'impianto è sotto il controllo dell'esercito russo.

