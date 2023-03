https://it.sputniknews.com/20230328/usa-regno-unito-e-ue-non-permetteranno-mai-indagini-imparziali-sul-nord-stream---analista-17107351.html

Usa, Regno Unito e Ue non permetteranno mai indagini imparziali sul Nord Stream - analista

Il tentativo della Russia di ritenere l'Occidente responsabile del sabotaggio dei suoi gasdotti del Mar Baltico che rifornivano la Germania è sempre stato... 28.03.2023, Sputnik Italia

"Le potenze occidentali non hanno intenzione di consentire un'indagine indipendente sugli attentati ai gasdotti del Nord Steam", ha dichiarato l'esperto di sicurezza Mark Sleboda.La spinta della Russia al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per un'indagine credibile e indipendente sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 del settembre 2022 è fallita, nonostante il sostegno di Cina e Brasile, dopo che altri Stati membri si sono astenuti dal voto.La delegazione di Mosca ha sottolineato la recente denuncia del pluripremiato giornalista investigativo statunitense Seymour Hersh, che ha riferito in dettaglio come la Casa Bianca ha reclutato una squadra di ex-sommozzatori della Marina degli Stati Uniti per collocare gli esplosivi mesi prima che fossero fatti esplodere a distanza.Hersh in seguito ha detto in un'intervista che il sabotaggio era un avvertimento alla Germania, che godeva di gas economico e abbondante di alta qualità dalla Russia attraverso il gasdotto, affinché "non fosse morbido sul sostegno all'Ucraina nel suo conflitto con la Russia".Mark Sleboda ha detto a Sputnik che la bozza di risoluzione russa ha sempre avuto "zero possibilità di successo".Ma l'obiettivo della Russia e i suoi colleghi membri del gruppo BRICS potrebbero essere stati politici piuttosto che legali, ha detto l'analista.L'esperto ha detto che i recenti resoconti dei media secondo cui i gasdotti sono stati fatti saltare in aria da un gruppo "filo-ucraino" di sommozzatori su uno yacht privato, citando fonti anonime dell'intelligence statunitense, era solo una parte della "guerra dell'informazione" in corso dell'Occidente."Penso che la Russia e la Cina stiano semplicemente cercando di mantenere l'attenzione su quel particolare argomento, anche se questa bozza di risoluzione ha zero possibilità di successo", ha concluso Sleboda.

