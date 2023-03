https://it.sputniknews.com/20230328/lue-preannuncia-il-rischio-di-carenza-di-energia-nella-nuova-stagione-del-riscaldamento-17106785.html

L'UE preannuncia il rischio di carenza di energia nella nuova stagione del riscaldamento

Ministero dell'Energia svedese: l'UE vede rischi per la futura stagione di riscaldamento, nonostante le riserve di gas. 28.03.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/373/92/3739299_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_b27df452f0d42872baf130c1f0beebce.jpg

"Nonostante un discreto riempimento degli impianti europei di stoccaggio del gas, i rischi prima della prossima stagione di riscaldamento sono ancora rilevanti", ha affermato il capo del ministero dell'Energia svedese Ebba Bush, prima della riunione del Consiglio europeo per l'energia.La Bush ritiene inoltre che abbandonare il petrolio russo e passare ad altri fornitori non aiuterà a risolvere il problema della carenza di energia nell'UE, per questo Bruxelles sta lavorando per promuovere le energie rinnovabili.Secondo l'Associazione europea degli operatori delle infrastrutture del gas, il 5 marzo i depositi sotteranei risultavano al livello del 59,57%. Si tratta di circa 20 punti percentuali in più rispetto alla media di questo periodo negli ultimi cinque anni: nella stagione di riscaldamento del 2021-2022, la cifra era scesa sotto il 60% già il 15 dicembre.Il capo della Commissione Ursula von der Leyen in gennaio ha riferito che la Russia nei primi otto mesi dello scorso anno ha ridotto l'80% delle forniture di gas all'Unione europea.Secondo la stessa, l'Europa ha sostituito i volumi in uscita, in particolare, aumentando significativamente la fornitura di gas liquefatto dagli Stati Uniti, da dove, alla fine del 2022, le forniture sono aumentate di 2,4 volte, superando i 50 milioni di tonnellate.

