La Danimarca tiene la più grande esercitazione di artiglieria dai tempi della Guerra Fredda

La Danimarca tiene la più grande esercitazione di artiglieria dai tempi della Guerra Fredda

I soldati trascorreranno i quattro giorni di esercitazione sparando razzi, granate e mortai e saranno accompagnati da jet da combattimento F-16 in aria, navi da guerra in acqua e veicoli militari in terra. L'obiettivo formale dell'esercitazione è quello di rafforzare la cooperazione militare tra gli Stati membri della NATO. Riishoj ha descritto la capacità della NATO di combattere insieme come "assolutamente cruciale per l'Alleanza in senso lato". "E a livello di soldati, la capacità di comunicare sulle giuste piattaforme radio e digitali è assolutamente essenziale. E queste esercitazioni sono fondamentali per mantenere questa capacità", ha detto Riishoj. Sebbene l'esercitazione fosse stata pianificata da tempo, è diventata ancora più rilevante a causa del conflitto in corso in Ucraina, che molti opinionisti, tra cui l'analista militare di Danish Radio, Mads Korsager Nielsen, hanno descritto come una "guerra di artiglieria". Per decenni, dalla fine della Guerra Fredda, il Paese nordico - insieme ai suoi vicini europei - aveva ridotto le sue forze armate, dedicandosi a ruoli di assistenza nelle missioni all'estero, come in Iraq e in Afghanistan. All'inizio di quest'anno, è stato riferito che la Danimarca e gli Stati Uniti stavano negoziando un nuovo accordo di cooperazione in materia di difesa, confermato dal Ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen, che ha aggiunto che l'accordo dovrebbe creare "la possibilità di una presenza permanente degli Stati Uniti".

