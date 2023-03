https://it.sputniknews.com/20230328/il-presidente-del-comitato-olimpico-a-favore-della-partecipazione-atleti-russi-con-status-neutrale-17107128.html

Il presidente del Comitato olimpico a favore della partecipazione atleti russi con status neutrale

Il presidente del Comitato olimpico a favore della partecipazione atleti russi con status neutrale

Il presidente del CIO Thomas Bach difende il piano per far tornare i russi nelle competizioni con lo status di "atleti neutrali". 28.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-28T14:05+0200

2023-03-28T14:05+0200

2023-03-28T14:05+0200

sport

diplomazia

mondo

olimpiadi

comitato olimpico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/306/36/3063644_0:226:2603:1690_1920x0_80_0_0_109e7db3c94c561732a6b37e77ac31a8.jpg

Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach difende i piani per riportare gli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali come atleti neutrali, osservando che la loro partecipazione allo status neutrale "funziona" in molti sport.A gennaio, il Comitato esecutivo del CIO ha chiesto il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali in uno status neutrale, proponendo di escludere gli atleti che hanno sostenuto attivamente l'operazione speciale in Ucraina.Il presidente del Cio ha poi proseguito sul tema parlando del rilascio dei visti agli atleti da parte di quei Paesi ove si svolgono le competizioni:A febbraio 2022 il CIO aveva raccomandato alle federazioni sportive internazionali di non consentire agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni a causa della situazione in corso in Ucraina.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sport, diplomazia, mondo, olimpiadi, comitato olimpico