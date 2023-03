https://it.sputniknews.com/20230328/il-kenya-costruira-7-dighe-del-valore-di-24-miliardi-di-dollari-per-affrontare-la-carenza-dacqua-17108036.html

Il Kenya costruirà 7 dighe del valore di 2,4 miliardi di dollari per affrontare la carenza d'acqua

Il Kenya costruirà 7 dighe del valore di 2,4 miliardi di dollari per affrontare la carenza d'acqua

28.03.2023

Da quando è entrato in carica nel settembre 2022, il presidente keniota William Ruto si è impegnato a costruire "almeno 100 dighe" per affrontare la carenza idrica e sostenere lo sviluppo nel Paese.Il Kenya sta affrontando una grave crisi idrica, con milioni di persone bisognose di aiuti alimentari a causa dell'attuale peggiore siccità degli ultimi 40 anni.Ora la direzione PPP (Public Private Partnerships) del Tesoro nazionale ha annunciato che cercherà investitori per finanziare, progettare, costruire e commissionare queste strutture.Il governo intende stipulare accordi di acquisto dell'acqua con investitori che venderanno e consegneranno l'acqua per uso domestico e per l'irrigazione.Situati in varie regioni del Paese dell'Africa orientale, i progetti pianificati includono la diga Sabaki Water Supply, la diga High Grand Falls, la diga Maragua IV, la diga Galana Irrigation, la diga Ndarugu II Wate, la Mzima Springs, insieme alla diga Karimenu.Il più grande di questi progetti idrici è la "High Grand Falls", da costruire sul fiume Tana, nel Kenya orientale.Con una capacità di 5,6 trilioni di litri (1,5 trilioni di galloni), la diga dovrebbe costare quasi 1,3 miliardi di dollari, secondo il rapporto di PPP.Il Kenya sta attualmente vivendo la peggiore siccità degli ultimi quattro decenni.Secondo il rapporto della direzione del PPP, il Kenya intende irrigare 928.779 acri (375.864 ettari) e collegare 4,25 milioni di famiglie all'acqua pulita.Tuttavia, il rapporto non fornisce al momento una tempistica per questi piani.

