“Enormi pressioni prima del voto del Consiglio Sicurezza ONU sul Nord Stream” - Polyansky

2023-03-28T10:24+0200

onu

consiglio di sicurezza

Lunedì, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha adottato la risoluzione elaborata dalla Russia che chiedeva un'indagine guidata dalle Nazioni Unite sull'attacco ai gasdotti Nord Stream. Cina, Russia e Brasile hanno votato a favore della risoluzione, mentre tutti gli altri membri si sono astenuti. Ma Polyansky ha detto a Sputnik che la pressione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è un segnale positivo, perché dimostra che il desiderio di vedere un'indagine rapida e trasparente sul sabotaggio del Nord Stream in realtà ci sarebbe. "Quindi c'è stata una sorta di pressione sui membri del Consiglio che si sono astenuti, i quali però hanno comunque sostenuto la necessità di andare avanti in modo più rapido e di chiarire molti dettagli. Credo che anche questo sia un risultato positivo della nostra proposta".

