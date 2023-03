https://it.sputniknews.com/20230328/cremlino-la-germania-e-attivamente-coinvolta-nel-rifornimento-di-armi-allucraina-17106689.html

Cremlino: la Germania è attivamente coinvolta nel rifornimento di armi all'Ucraina

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 28.03.2023, Sputnik Italia

La Germania è attivamente coinvolta nel rifornimento di armi all'Ucraina, e la decisione delle autorità tedesche di aumentare gli aiuti a Kiev non è di buon auspicio, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitriy Peskov. In precedenza, il quotidiano Spiegel aveva riferito che il Ministero delle Finanze tedesco intende concordare con il Bundestag di aumentare il fondo di bilancio da cui vengono finanziati gli aiuti a Kiev per portarlo da 2,2 miliardi di euro a 5,4 miliardi di euro quest'anno, dato che l'Ucraina sta subendo pesanti perdite di equipaggiamento militare.

