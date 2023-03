https://it.sputniknews.com/20230328/17107821.html

La Cina esorta gli Usa a smettere di interferire negli affari di altri Paesi usando la "democrazia"

La Cina esorta gli Usa a smettere di interferire negli affari di altri Paesi usando la "democrazia"

"Consigliamo agli Stati Uniti di smettere di puntare il dito contro altri Paesi e di smettere di interferire nei loro affari interni in nome della promozione della democrazia", ha detto Mao Ning in un briefing.Lo stesso ha osservato che il mondo di oggi "non ha bisogno di creare divisioni in nome della democrazia e promuovere una politica di azione unilaterale, ma di rafforzare la solidarietà e la cooperazione basate sugli scopi e sui principi della Carta delle Nazioni Unite, sostenendo il vero multilateralismo".Ning ha aggiunto che il mondo di oggi non ha bisogno di vertici che creino scontro, ma di solidarietà e cooperazione che possano davvero risolvere i problemi affrontati dalla comunità internazionale."Abbiamo dichiarato la nostra posizione sul cosiddetto Summit per la democrazia in più occasioni", ha aggiunto il diplomatico:All'inizio della giornata, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Mosca "si rammarica della partecipazione del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres al vertice per la democrazia", uno "spettacolo indegno" messo in scena dagli Stati Uniti, aggiungendo che è il secondo tentativo di formare una coalizione di cosiddetti "Stati democratici" con Washington nel ruolo principale.Il primo Summit per la Democrazia, anch'esso organizzato dagli Stati Uniti, si è tenuto nel dicembre 2021.Il secondo vertice è previsto per il 28-30 marzo.

