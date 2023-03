Varsavia sarà il principale ricettore dei fondi per la fornitura di armi a Kiev

https://it.sputniknews.com/20230327/varsavia-sara-il-principale-ricettore-dei-fondi-per-la-fornitura-di-armi-a-kiev-17104594.html

In precedenza, le autorità polacche hanno dichiarato di essere il più grande fornitore di armi e attrezzature militari all'Ucraina dopo gli Stati Uniti."Attualmente, questo meccanismo è il principale meccanismo dell'Unione Europea utilizzato per sostenere l'Ucraina. E come paese che fornisce un supporto molto significativo all'Ucraina nel campo delle armi, è noto che la Polonia ha già trasferito più di 300 carri armati in Ucraina, oltre a munizioni, equipaggiamento militare, la Polonia, grazie alle decisioni prese al vertice del Consiglio europeo, potrà ricevere un rifinanziamento molto significativo per le spese sostenute", ha detto Szynkowski.Ha osservato che al momento la Polonia "ha ricevuto più di 100 milioni di euro di sostegno da questo meccanismo di pace europeo". "Ma ciò che è importante, le prossime settimane consentiranno di ricevere altre centinaia di milioni di sostegno. Prevediamo che entro la fine di aprile, da questo sostegno, rifinanziamento, il bilancio polacco possa ricevere un importo che raggiunge un miliardo di zloty (circa 230 milioni di dollari)," ha detto il ministro."E alla fine, grazie alle decisioni di aumentare questo fondo, è già chiaro che la Polonia sarà il suo maggior beneficiario", ha detto.Secondo Szynkowski, al momento "possiamo dire che il sostegno è già garantito in futuro a livello di quattro miliardi di zloty (circa 920 milioni di dollari)".In precedenza, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki aveva affermato che Varsavia spera di ricevere presto 240 milioni di euro dal Fondo europeo per la pace per rifinanziare le forniture di armi all'Ucraina. Ha aggiunto che la Polonia ha già ricevuto circa 45 milioni di dollari da questo fondo, aggiungendo che “non solo stiamo ricevendo armi dall'estero, che sono molto più moderne di quelle che stiamo trasferendo, ma stiamo anche rafforzando il nostro esercito, ma stiamo già ricevendo ingenti risorse finanziarie”.

