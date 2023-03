https://it.sputniknews.com/20230327/segretario-consiglio-sicurezza-russia-pronti-a-distruggere-chiunque-se-minaccia-a-nostra-esistenza-17105118.html

Segretario Consiglio sicurezza Russia: pronti a distruggere chiunque se minaccia a nostra esistenza

La Russia ha un'arma unica che le conferisce un vantaggio militare. Così Nikolay Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Russia. Ha affermato... 27.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-27T18:01+0200

Patrushev ha avvertito che l'Occidente è miope nei confronti della Russia quando afferma che non sarà in grado di rispondere a un attacco nucleare preventivo degli Stati Uniti. "Questa è stupidità miope e molto pericolosa", ha detto Patrushev.Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa aveva affermato che gli Stati Uniti sono il principale dittatore del mondo. Ha notato che agli Stati Uniti piace parlare ipocritamente della libertà di scelta, tuttavia, non rispettano la sovranità di altri paesi se è vantaggioso per loro.

