Mosca: Russia non intende ritirarsi dal WTO

Mosca: Russia non intende ritirarsi dal WTO

La Russia non si ritirerà dall'Organizzazione mondiale del commercio, nonostante i tentativi di alcuni paesi di estrometterla, ha affermato a Sputnik Dmitry... 27.03.2023

"Stiamo prendendo in considerazione tutte le opzioni per la nostra partecipazione al commercio multilaterale, analizzando l'equilibrio tra benefici e costi della piena adesione al WTO. Allo stesso tempo, partiamo dal fatto che ci sono ragioni per rimanere nell'organizzazione come membro a pieno titolo al fine di mantenere legami stabili con i paesi in via di sviluppo che sono pronti a continuare la cooperazione su base paritaria e con la reciproca considerazione degli interessi", ha affermato il diplomatico.Oggi i "paesi non amichevoli" si stanno unendo e cercano di porre fine all'adesione della Russia al WTO, ha proseguito il direttore del dipartimento. In tali condizioni, gli occidentali avrebbero intrapreso un'uscita indipendente come prova dell'efficacia della linea anti-russa e avrebbero continuato a rafforzare questa rotta.Il WTO è una piattaforma globale non alternativa sulla base della quale la Russia costruisce relazioni commerciali ed economiche con paesi che non compiono azioni ostili nei suoi confronti, ha aggiunto."Prestiamo particolare attenzione all'interazione con partner e persone che la pensano allo stesso modo provenienti da Asia, Medio Oriente, Africa e America Latina, i paesi della cosiddetta maggioranza mondiale. L'interazione con loro sta diventando più attiva e diversificata", ha affermato Birichevsky.Inoltre, le regole del WTO sono alla base del funzionamento dell'Unione economica eurasiatica, ha sottolineato."Il regolamento doganale unificato dell'EAEU si basa sulle norme del sistema commerciale multilaterale e sugli obblighi della Russia nell'organizzazione. La Federazione Russa, in quanto membro dell'EAEU, è obbligata a rispettare le regole del WTO e il suo ritiro ci priverebbe di una serie di vantaggi legati alla protezione del mercato comune dell'Unione dalle importazioni sensibili alla nostra economia", ha concluso il diplomatico.

