https://it.sputniknews.com/20230327/in-austria-gli-attivisti-ambientali-cercano-di-interrompere-una-conferenza-europea-sul-gas-17104256.html

In Austria gli attivisti ambientali cercano di interrompere una conferenza europea sul gas

In Austria gli attivisti ambientali cercano di interrompere una conferenza europea sul gas

Diverse dozzine di attivisti ambientali nel centro di Vienna lunedì mattina stanno cercando di interrompere lo svolgimento della European Gas Conference, che... 27.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-27T11:58+0200

2023-03-27T11:58+0200

2023-03-27T11:58+0200

austria

ambiente

politica

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/13345458_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_d3dd89a5167a8fb973d45b111b2354e7.jpg

Lunedì, nonostante l'ondata di freddo e la pioggia, nel centro di Vienna si svolgono diverse manifestazioni contro la European Gas Conference. I manifestanti chiedono di smettere di prendere decisioni che sono "dannose per il clima".Un gruppo di ecoattivisti composto da diverse decine di persone ha bloccato una delle strade del centro, organizzando un sit-in. I manifestanti gridano slogan: "Siete solo teppisti pagati dallo stato".Altri attivisti con parrucche colorate, costumi e volti dipinti hanno cercato di attirare l'attenzione su di sé portando in mano pezzi di un grande tubo. Decine di altri manifestanti si sono radunati in una strada centrale di Vienna con manifesti che chiedevano il blocco della conferenza e un'enorme struttura simile a un tubo del gas con la scritta "l'ultimo inverno di gas".Secondo la polizia di Vienna, le forze dell'ordine sono in massima allerta. "Nel centro della città si stanno svolgendo diverse manifestazioni e contromanifestazioni contro la European Gas Conference, sono già state intraprese azioni di blocco e tentativi coordinati di spostarsi verso il sito della conferenza", ha scritto la polizia sul proprio account Twitter.

austria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

austria, ambiente, politica, economia