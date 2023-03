https://it.sputniknews.com/20230327/governo-tedesco-nega-rapporti-sullintenzione-di-espellere-30-diplomatici-russi-17104460.html

Governo tedesco nega rapporti sull'intenzione di espellere 30 diplomatici russi

Il governo tedesco non conferma i resoconti dei media sull'espulsione di 30 diplomatici russi, tali misure non sono state prese in considerazione, ha detto... 27.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, i media tedeschi hanno riferito che il ministero degli Esteri tedesco intende espellere più di 30 diplomatici russi accreditati a Berlino. "Al momento non stiamo considerando l'espulsione dei diplomatici russi", ha detto Sasse. Ha specificato che non conferma questi resoconti dei media.

