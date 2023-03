https://it.sputniknews.com/20230327/ex-premier-slovacco-fico-definisce-linvio-dei-mig-29-a-kiev-una-grave-violazione-della-costituzione-17104156.html

Ex premier slovacco Fico definisce l'invio dei MiG-29 a Kiev una grave violazione della costituzione

Ex premier slovacco Fico definisce l'invio dei MiG-29 a Kiev una grave violazione della costituzione

I caccia MiG-29 sono stati consegnati all'Ucraina in grave violazione delle norme della costituzione slovacca, che richiede un'indagine qualificata, sostiene... 27.03.2023, Sputnik Italia

La scorsa settimana, la Slovacchia ha consegnato all'Ucraina quattro dei tredici caccia MiG-29. Il ministro della Difesa slovacco Jaroslav Nagy ha affermato che gli altri caccia sarebbero stati inviati in prossimo futuro. Ha osservato che a titolo di risarcimento gli Stati Uniti trasferiranno 12 elicotteri AH-1Z Viper in Slovacchia."Anche 100 elicotteri americani non cambieranno il fatto che i nostri caccia sono stati donati all'Ucraina in grave violazione della costituzione slovacca. Questo argomento non è chiuso per noi, insisteremo su un'indagine qualificata", ha scritto Fico sulla sua pagina Facebook.Secondo lui, non c'è un solo avvocato del tribunale in Slovacchia che sosterrebbe che l'attuale governo ha il diritto di decidere sul trasferimento dei caccia.La Russia ha già inviato una nota ai paesi della NATO a causa della fornitura di armi all'Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha osservato che qualsiasi carico contenente armi per l'Ucraina diventerà un obiettivo legittimo per la Russia. Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dichiarato che i paesi della NATO stanno "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina. Il Cremlino ha affermato che pompare l'Ucraina con armi dall'Occidente non contribuisce al successo dei negoziati russo-ucraini e avrà un effetto negativo. Lavrov ha anche affermato che gli Stati Uniti e la NATO sono direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina, "compresa non solo la fornitura di armi, ma anche l'addestramento del personale ... nel Regno Unito, in Germania, in Italia e in altri paesi".

