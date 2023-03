https://it.sputniknews.com/20230327/esplosione-a-kabul-feriti-2-agenti-delle-forze-di-sicurezza-17104359.html

Esplosione a Kabul, feriti 2 agenti delle forze di sicurezza

Due agenti delle forze di sicurezza sono rimasti feriti in un'esplosione a circa 500 metri dall'edificio del Ministero degli Affari Esteri dell'Afghanistan, ha... 27.03.2023, Sputnik Italia

afghanistan

"L'esplosione non è avvenuta direttamente davanti al ministero degli Esteri, è avvenuta all'inizio della strada che porta al ministero, a circa 500 metri di distanza. L'esplosione non è stata molto forte, per quanto si è sentito in ministero. Abbiamo informazioni che due membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale", ha detto la fonte.In precedenza, i media locali hanno riferito che l'esplosione è avvenuta a Kabul vicino all'edificio del ministero degli Affari esteri dell'Afghanistan, nonché non lontano da un centro commerciale. I residenti della zona hanno detto a Spuntik che l'esplosione è stata forte. L'agenzia Khaama Press ha riferito di vittime a seguito dell'esplosione.

afghanistan

afghanistan