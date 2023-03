https://it.sputniknews.com/20230327/auckland-transgender-attaccano-partecipanti-di-manifestazione-per-la-difesa-dei-diritti-delle-donne-17105016.html

Auckland, transgender attaccano partecipanti di manifestazione per la difesa dei diritti delle donne

Auckland, transgender attaccano partecipanti di manifestazione per la difesa dei diritti delle donne

Le persone transgender in Nuova Zelanda hanno attaccato i partecipanti a una manifestazione per i diritti delle donne nella città neozelandese di Auckland, il... 27.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-27T16:48+0200

2023-03-27T16:48+0200

2023-03-27T16:48+0200

nuova zelanda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/773/58/7735884_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_ba1a288a6d77a235c23881061e334a51.jpg

In particolare, ha sofferto l'attivista britannica Kellie-Jay Keen. I difensori dei diritti delle persone transgender, lanciando maledizioni sull'attivista, l'hanno quasi schiacciata.Come risulta dal video di Rebel News, la donna è riuscita a uscire dalla folla con l'aiuto di diversi agenti di polizia. Un altro video mostra un'altra donna anziana picchiata a pugni da sostenitori transgender.I media mainstream neozelandesi hanno ignorato l'incidente, riferendo solo che un litro di succo di pomodoro è stato versato su Keen. Allo stesso tempo, la televisione neozelandese lo ha definito un tentativo di "fermare l'odio" nei confronti delle minoranze sessuali in tutto il mondo.Nel frattempo, l'incidente di Auckland potrebbe avere un impatto negativo sul turismo in Nuova Zelanda: sui social circolano messaggi con l'hashtag #ShameOnNewZealand, che invitano i turisti a boicottare questo Paese.Prima del viaggio in Nuova Zelanda, il raduno di Kellie-Jay Keen è stato interrotto a Melbourne, in Australia, dove un gruppo di giovani vestiti di nero è apparso improvvisamente al suo raduno, dimostrando un saluto nazista contro le persone transgender. I media ufficiali australiani hanno dichiarato che l'attivista era presumibilmente sostenitore dei nazisti, lei stessa assicura che l'apparizione delle camicie nere alla sua manifestazione è stata appositamente truccata.

nuova zelanda

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

nuova zelanda