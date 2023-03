https://it.sputniknews.com/20230327/armi-nucleari-russe-in-bielorussia-ma-leuropa-e-piena-di-bombe-atomiche-americane-17106072.html

Armi nucleari russe in Bielorussia, ma l'Europa è piena di bombe atomiche americane

In questi giorni forte è stato il clamore e lo sdegno dell'Occidente per l'annuncio del presidente russo di schierare, in accordo con Minsk, armi nucleari... 27.03.2023, Sputnik Italia

La base del potenziale nucleare strategico degli Stati Uniti sono i missili balistici lanciati da sottomarini. Tuttavia, sfruttando l'alleanza militare transatlantica della Nato nel contesto della Guerra Fredda con l'Unione Sovietica ed i Paesi del Patto di Varsavia, le forze armate americane hanno schierato nel Dopoguerra in Europa occidentale il proprio arsenale nucleare tattico di deterrenza.Gli Stati Uniti mantengono 150 bombe termonucleari tattiche B61 in sei basi militari di cinque Paesi europei: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Turchia. Ma con l'espansione della Nato verso est e lo spettro della cosiddetta "minaccia russa", in Europa, sono ripresi i discorsi sul trasferimento di armi nucleari più vicino ai confini della Russia. L'infografica descrive dove al momento si trovano e chi richiede il disclocamento di armi nucleari nel vecchio continente.

