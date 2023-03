https://it.sputniknews.com/20230326/xi-jinping-augura-una-pronta-guarigione-al-presidente-brasiliano-che-ha-rinviato-la-visita-in-cina-17102196.html

Xi Jinping augura una pronta guarigione al presidente brasiliano che ha rinviato la visita in Cina

Il presidente cinese Xi Jinping domenica ha inviato un telegramma al presidente brasiliano Luis Inacio Lula da Silva, che aveva precedentemente rinviato la sua... 26.03.2023, Sputnik Italia

"Ho saputo che il presidente Lula da Silva si è ammalato di influenza e polmonite ed è stato costretto a rinviare la sua visita in Cina. Vorrei esprimergli le mie più sincere condoglianze. Auguro al signor Presidente una pronta guarigione, la invito a visitare la Cina appena possibile, quando sarà conveniente per entrambe le parti", si legge nel telegramma.Sabato Lula da Silva ha rinviato la sua visita in Cina a causa di una polmonite, la data del viaggio non è ancora stata fissata, ha riferito l'account Twitter del capo dello Stato. Venerdì scorso, il presidente ha posticipato l'inizio della sua visita in Cina di un giorno, a domenica, poiché gli è stato diagnosticato un lieve caso di polmonite. Allo stesso tempo, in un messaggio dei medici pubblicato su Twitter, si è notato che lo stato di salute del presidente, a partire da sabato, era migliorato.

