Putin: l'Occidente sta costruendo un asse simile al blocco della Germania nazista e del Giappone

Il presidente russo ha ricordato che lo scorso anno la NATO ha concordato un nuovo concetto strategico, che afferma esplicitamente l'intenzione di sviluppare relazioni con i paesi della Asia Pacifica, tra cui Nuova Zelanda, Australia, Corea del Sud e altri."E annunciano che creeranno una NATO globale. Che cos'è?" ha detto Putin.Inoltre, ha aggiunto, già quest'anno Gran Bretagna e Giappone hanno firmato un accordo sulla reciproca apertura, ovvero sulla creazione di contatti in ambito militare."Ecco perché gli stessi analisti occidentali dicono - non siamo noi, sono loro che dicono che l'Occidente sta iniziando a costruire un nuovo asse, simile a quello creato negli anni Trenta dai regimi fascisti in Germania, Italia e Giappone militarista", ha sottolineato il presidente.Allo stesso tempo, ha osservato, la Russia non crea un'alleanza militare con la Cina e non minaccia alcun paese."Sì, abbiamo anche cooperazione nel campo della cooperazione tecnico-militare. Non lo nascondiamo. Tutto è trasparente con noi. Non c'è nulla di segreto", ha detto il presidente.Ha osservato Russia e Cina conducono esercitazioni congiunte, ma manovre simili si svolgono anche con altri Paesi.

