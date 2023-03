https://it.sputniknews.com/20230326/lavrov-commenta-le-ambizioni-degli-stati-uniti-di-confermare-la-propria-egemonia-17103359.html

Lavrov commenta le ambizioni degli Stati Uniti di confermare la propria egemonia

Gli Stati Uniti hanno già oltrepassato tutti i limiti della decenza, cercando di stabilire l'egemonia, ma la Cina sta traendo le proprie conclusioni, ha detto... 26.03.2023, Sputnik Italia

"Dagli Stati Uniti oggi ci si può aspettare di tutto. Nel tentativo di confermare la loro egemonia, hanno già varcato tutti i confini della decenza: diplomatica, etica, qualsiasi altra", ha commentato il ministro così le dichiarazioni dei rappresentanti dell'amministrazione americana sulla inaccettabilità delle richieste di tregua in Ucraina.Ha aggiunto che queste dichiarazioni sono state discusse con i colleghi cinesi."La parte cinese riflette le tradizioni di una grande civiltà che ha più di mille anni. E la parte cinese ha sviluppato il proprio stile nel corso degli anni. Sta nella dignità, consiste in un'analisi profonda di tutto ciò che accade e non fare passi affrettati. Ma, naturalmente, la parte cinese sta traendo conclusioni, e le più profonde", ha detto Lavrov.Questa settimana Xi Jinping si è recato in una visita di Stato a Mosca, la prima per lui da quando è stato rieletto alla presidenza della Cina. In particolare, ai colloqui al Cremlino, è stato discusso il piano proposto da Pechino per risolvere il conflitto ucraino. Comprende 12 punti, tra cui gli appelli al cessate il fuoco, il rispetto degli interessi legittimi di tutti i paesi nel campo della sicurezza e il superamento della crisi umanitaria. Secondo Vladimir Putin, molti punti di questo piano possono essere presi come base quando saranno pronti per questo l’Occidente e Kiev.

