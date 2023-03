https://it.sputniknews.com/20230326/india-esprime-preoccupazione-allambasciatore-canadese-per-la-retorica-anti-indiana-17101708.html

India esprime preoccupazione all'ambasciatore canadese per la retorica anti-indiana

Il Ministero degli Esteri indiano ha convocato l'Alto Commissario (Ambasciatore) del Canada e gli ha espresso seria preoccupazione per le azioni di elementi... 26.03.2023, Sputnik Italia

"Il governo dell'India ha chiesto una spiegazione di come a tali elementi è stato permesso di violare la sicurezza della nostra missione diplomatica e dei nostri consolati in presenza della polizia. Al governo del Canada sono stati ricordati i suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna e ha chiesto di arrestare e perseguire persone che sono già state identificate come coinvolte in tali azioni", afferma la nota.Il ministero degli Esteri indiano ha osservato che si aspetta che "il governo del Canada adotterà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri diplomatici e la sicurezza delle nostre sedi diplomatiche in modo che possano svolgere le loro normali funzioni diplomatiche".Domenica scorsa, un evento organizzato in onore dell'inviato indiano in Canada è stato annullato per motivi di sicurezza dopo le violente proteste dei sostenitori del movimento separatista del Khalistan, che sostiene la separazione dello Stato del Punjab dall'India.

