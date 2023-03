https://it.sputniknews.com/20230326/in-serbia-e-stato-fatto-un-esperimento-ucraini-non-permettete-luranio-impoverito-17103650.html

"In Serbia è stato fatto un esperimento, ucraini non permettete l'uranio impoverito"

"In Serbia è stato fatto un esperimento, ucraini non permettete l'uranio impoverito"

In un'intervista a Sputnik la ministra della Salute della Serbia Danica Grujcic parla delle conseguenze del bombardamento della Nato con l'uranio impoverito... 26.03.2023, Sputnik Italia

È stato fatto un esperimento della nostra regione, e questo indica l'intenzione di fare un esperimento di persone, ma anche di tutto ciò che vive in questa zona, che si susseguirà per cinque, dieci, venti anni, due, tre secoli. La vita dell'uranio impoverito dura circa 4,5 miliardi di anni, più a lungo di quanto sia esistita la terra. La ministra della Salute Danica Grujičić, che ha parlato per Sputnik, prima di tutto, come medico e come persona che ha visto in prima persona le conseguenze dei bombardamenti sulla salute umana. Per questo fa appello agli ucraini affinché non permettano l'uso di armi di questo tipo nel loro Paese. Danica Grujičić ha fatto riferimento alla sua recente dichiarazione secondo cui una guerra nucleare e chimica è stata intrapresa contro la Repubblica Federale di Jugoslavia nel 1999.Il risultato dell'aggressione della Nato non fu solo la morte di diverse migliaia di innocenti, bambini compresi, ma anche l'avvelenamento delle generazioni future con 15 tonnellate di uranio impoverito scaricate sulla nostra terra. Lo Stato è riuscito a raccogliere dati accurati sulla portata di quella contaminazione e sulle sue conseguenze? Che fine hanno fatto le commissioni per indagare sulle conseguenze dei bombardamenti? Nel 2018 c'è stata un'iniziativa in cui un numeroso gruppo di medici e scienziati ha chiesto la formazione di una commissione. Quella commissione, cioè l'organo di coordinamento, era stata ufficialmente costituita, ma purtroppo non ha mai preso vita. Nel frattempo è stata costituita una commissione parlamentare, presieduta dal presidente della commissione parlamentare per la salute, il dottor Darko Laketić. Forse sono arrivati ​​a delle conclusioni, so che il dottor Laketić è andato in Italia per alcuni soldati italiani che hanno vinto in tribunale la causa contro il loro Paese.Quali azioni concrete stiamo intraprendendo per risolvere le conseguenze dell'avvelenamento da uranio impoverito? Non siamo riusciti in quello che volevamo, ovvero dimostrare scientificamente cosa è realmente accaduto. Cosa abbiamo visto? Esattamente quello che ci si aspetta dopo un incidente nucleare. Dopo cinque o sette anni, si ha un aumento del numero di leucemie molto più aggressive, e questo significa minore successo del trattamento e maggiore mortalità. Tuttavia, questa è solo una parte. La seconda parte sono le malattie autoimmuni, che sono in aumento, la terza sono le gravidanze patologiche, il QI dei bambini nati in quel periodo, le malattie genetiche, le gravidanze perse, gli aborti. Oltre a tutto ciò, i veterinari hanno notato che negli animali domestici nascono cuccioli malformati. Come medico, ho notato qualcos'altro. Non solo il numero di tumori è aumentato dopo il 1999, ma anche i tumori hanno cominciato a cambiare la loro biologia. Se in precedenza avevi un tumore al cervello localizzato nei lobi frontali, occipitali o temporali, oggi sono interessati tutti i lobi. Le masse tumorali che prima erano solide ora mostrano segni di diffusione precoce.Ovviamente, ciò che ha fatto in Jugoslavia non è stato sufficiente per l'Occidente - ora la Gran Bretagna sta dicendo che invierà munizioni con uranio impoverito in Ucraina. Secondo lei, quanto è pericoloso in termini di ulteriore escalation del conflitto?Quando le persone dicono che l'uranio impoverito non è pericoloso, o sono molto stupide, o molto arroganti, o davvero non sanno nulla. L'effetto della radiazione stessa esiste nel momento in cui l'esplosivo viene disperso e quando il proiettile all'uranio impoverito colpisce il bersaglio. Il problema però nasce dopo, perché le nanoparticelle di quell'uranio sono disperse a migliaia di chilometri di distanza. È noto che le radiazioni alfa, sebbene non possano attraversare la carta, sono cinquanta volte più cancerogene di qualsiasi altra radiazione. Pertanto, quando parliamo delle conseguenze dei missili all'uranio impoverito, parliamo di cancerogenesi, cambiamenti biologici causati dalle nanoparticelle. Dopo aver visto americani, tedeschi e francesi recarsi in alcune parti del Kosovo e Metohija con tute spaziali, mentre camminavano liberamente e in seguito hanno iniziato a prendere la leucemia, i soldati italiani si sono resi conto di trovarsi proprio in zone contaminate. Hanno dimostrato che il loro Paese non li proteggeva e, per far tacere tutto il rumore, furono pagate ingenti somme di denaro a coloro che si ammalarono e alle famiglie di coloro che nel frattempo sono morti.Il Kosovo non è stato l'unico esempio, c'era l'Iraq, c'erano altri Paesi. Chissà quanti sostenitori dell'energia verde, quei meravigliosi ambientalisti, hanno seminato veleno in tutto il mondo. Secondo alcune stime, abbiamo ottenuto 15 tonnellate di uranio impoverito. Quando una volta circa 300 grammi di quello stesso uranio impoverito sono stati erroneamente rilasciati nell'ambiente da uno degli impianti di produzione di missili americani nello Stato di New York, hanno chiuso l'intero impianto. Dopo tutto ciò, ci dicono che l'uranio impoverito è innocuo. Chi dice che è innocuo è molto perfido: l'uso di missili con uranio impoverito significa la dichiarazione di guerra nucleare. L'ipocrisia dell'Occidente ha davvero raggiunto il suo apice negli ultimi anni e come medico sono stufa di tutto quello che fanno.L'Ucraina è consapevole che si avvelenerà? Coloro che chiedono la consegna di uranio impoverito sono probabilmente consapevoli delle sue conseguenze, ma un giorno non vivranno in Ucraina. Qui faccio appello, se il mio appello può raggiungere anche gli ucraini: non permettete, miei cari ucraini, di inquinare il vostro Paese con quella spazzatura! Soffrirete per anni, decenni, secoli dopo!Non so come trasmettere il messaggio a quelle persone e se possono avere alcuna influenza sulle persone che ora governano l'Ucraina, ma la consegna occidentale di munizioni all'uranio impoverito è, soprattutto, un crimine contro il popolo ucraino. Anche altri soffriranno, anche la Polonia soffrirà, c'è una pianura, è ancora più facile trasferire lì le particelle e tutte le sostanze chimiche che vengono rilasciate durante l'esplosione dei missili. Alcune parti della Slovacchia, della Repubblica Ceca e dell'Ungheria probabilmente sentiranno la tossicità. Sì, anche la Russia lo sentirà, ma l'Ucraina deve interpretarlo come una dichiarazione di guerra nucleare della Gran Bretagna contro se stessa.Perché, nonostante le prove che le munizioni all'uranio impoverito sono dannose per la salute umana, il loro uso non è vietato? Questa è già una domanda per le Nazioni Unite. Sfortunatamente, neanche lì la Serbia ha votato per il divieto delle armi all'uranio impoverito. La maggior parte di quell'uranio impoverito è in realtà combustibile proveniente dalle loro centrali nucleari che dovrebbe essere smaltito e stoccato da qualche parte. I russi hanno reso possibile la lavorazione dell'uranio impoverito, il che significa che sono andati oltre tecnologicamente e ora noleggiano combustibile per centrali nucleari. Probabilmente sanno come arricchirlo successivamente e rimetterlo nelle centrali nucleari, quindi non c'è bisogno di stoccaggio. Gli americani e l'Occidente ovviamente non hanno quella tecnologia e mettono quelle scorie nucleari in progetti sparsi in tutto il mondo. Ad esempio, il plutonio è stato trovato dopo i bombardamenti sia in Serbia che in Montenegro. Non esiste in natura, quindi è la prova che proviene davvero da centrali nucleari.L'Occidente non pagherà per la conservazione e lo stoccaggio dell'uranio impoverito, ma con esso vuole contaminare il mondo intero. Per me questa è la peggiore forma di fascismo. Come medico non riesco a capire il cervello umano che lavora per distruggere quante più persone possibile. Faccio appello ancora una volta alle donne ucraine, se qualcuna di loro riesce a sentirmi: non permettete che queste armi vengano usate nel vostro paese. Avete una terra meravigliosa, avete una terra fertile, dovete prendervene cura!

