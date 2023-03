https://it.sputniknews.com/20230326/in-romania-una-locomotiva-si-e-schianta-contro-un-vagone-passeggeri-17102088.html

In Romania una locomotiva si è schianta contro un vagone passeggeri

In Romania una locomotiva si è schianta contro un vagone passeggeri

Nella città di Galati, in Romania, una locomotiva di manovra si è scontrata con un vagone passeggeri, uccidendo una persona e ferendone quattro, riportano... 26.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-26T13:04+0200

2023-03-26T13:04+0200

2023-03-26T13:04+0200

romania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/332/53/3325362_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_aa202bafe27033ceb061397e7ee493fa.jpg

L'incidente è avvenuto domenica notte alla stazione ferroviaria della città di Galati, riferisce il canale Dighi 24. A seguito collisione, una parte del vagone è stata schiacciata."A seguito dell'incidente, sono rimasti feriti tre dipendenti delle ferrovie rumene e un passeggero rimasto bloccato all'interno del vagone. La donna controllore, che era sul posto, ha avuto un infarto, è stata ricoverata in ospedale, ma non è stato possibile salvarla", osserva il canale.Sulla base dei risultati dei controlli preliminari, è emerso che la lancetta del tachimetro della locomotiva era bloccata nella posizione di 75 km/h, e dalla testimonianza dell'autista ne consegue che la locomotiva stessa ha improvvisamente accelerato, ma l'impianto frenante non ha funzionato.È stato riferito che gli etilometri hanno mostrato che l'autista e i ferrovieri non erano ubriachi.Sull'incidente è stata avviata un'indagine, è stato aperto un procedimento penale.Questo è il secondo incidente sulle ferrovie rumene in due settimane. In precedenza, il 13 marzo, diverse persone sono rimaste ferite a seguito della frenata di emergenza di un treno passeggeri tra Arad e Bucarest. L'autista ha cercato di evitare una collisione con un treno merci fermo sui binari, che si è fermato a causa di malfunzionamenti tecnici. Tuttavia, i due treni sono entrati in stretto contatto, la morte di persone è stata evitata.

romania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

romania