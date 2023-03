https://it.sputniknews.com/20230326/in-emirati-arabi-uniti-graziata-unisraeliana-condannata-a-morte-per-possesso-di-droga-17101954.html

In Emirati Arabi Uniti graziata un'israeliana condannata a morte per possesso di droga

In Emirati Arabi Uniti graziata un'israeliana condannata a morte per possesso di droga

Una cittadina israeliana condannata a morte da un tribunale degli Emirati Arabi Uniti nell'aprile dello scorso anno per possesso di droga è stata graziata

emirati arabi uniti

israele

Lo scorso giugno la condanna a morte è stata commutata in ergastolo."Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zeid Al Nahyan, ha graziato una donna israeliana che è stata incarcerata lo scorso anno per traffico di droga", ha riferito il canale televisivo, citando una dichiarazione del presidente israeliano.Si fa notare che la residente israeliana di Haifa Fida Kiwan è stata graziata dal presidente degli Emirati Arabi Uniti in segno di "omaggio personale al presidente Herzog" in occasione del mese sacro musulmano del Ramadan. Al momento, la donna sta tornando in patria.Come riportato in precedenza dai media, Kiwan, proprietaria di uno studio fotografico, è arrivata negli Emirati Arabi Uniti su invito di un suo conoscente palestinese. Dopo essere arrivata a Dubai, si è stabilita in un appartamento che le era stato affittato in anticipo. Una settimana dopo l'arrivo della donna israeliana, le autorità locali hanno perquisito la casa in cui viveva e hanno trovato una grande quantità di droga.Yair Lapid, allora ministro degli Esteri israeliano, aveva dichiarato che del caso si stava occupando dall'agenzia diplomatica israeliana.

