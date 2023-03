https://it.sputniknews.com/20230326/esperto-bers-commenta-lo-stato-delleconomia-russa-nelle-circostanze-delle-sanzioni-17103218.html

Esperto BERS commenta lo stato dell'economia russa nelle circostanze delle sanzioni

La Russia ha superato la pressione delle sanzioni occidentali grazie a una politica finanziaria prudente e stabile e alla diplomazia commerciale, ha dichiarato... 26.03.2023, Sputnik Italia

"Le aspettative che le sanzioni occidentali avrebbero portato a una crisi finanziaria o monetaria in Russia erano troppo ottimistiche. L'economia russa è sotto sanzioni dal 2014. Danno la priorità alla stabilità macroeconomica rispetto alla crescita e sono molto disciplinati quando si tratta di bilancio. Stavano anche attivamente combattendo contro l'inflazione. Inoltre, in Russia sta lavorando un team competente di tecnocrati, che è stato in grado di stabilizzare l'economia dopo le sanzioni", ha affermato.L'esperto ha anche osservato che invece dell'Occidente e dell'Ucraina, Mosca ha iniziato a commerciare attivamente con paesi non occidentali, ad esempio il commercio con il Kazakistan, il Kirghizistan e l'Armenia è aumentato in modo significativo.

