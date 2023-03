https://it.sputniknews.com/20230326/deputato-ucraino-racconta-dei-pagamenti-di-debiti-a-fmi-17102794.html

Deputato ucraino racconta dei pagamenti di debiti a FMI

Deputato ucraino racconta dei pagamenti di debiti a FMI

L'Ucraina nel 2023 prevede di pagare un debito di 3 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale (FMI), ha dichiarato domenica Danil Getmantsev... 26.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-26T16:53+0200

2023-03-26T16:53+0200

2023-03-26T16:53+0200

ucraina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/1a/17102878_0:166:2883:1788_1920x0_80_0_0_55fc390b47f1a34a666101707b072975.jpg

In precedenza, il ministero dell'Economia della Francia ha riferito che un gruppo di creditori dell'Ucraina ha esteso fino al 2027 la sospensione degli obblighi di pagamento dei debiti."In alcuni media sono apparse false informazioni secondo cui all'Ucraina sarebbe stato permesso di non pagare i debiti con l'FMI. Questo non è vero. Continuiamo a rimborsare e servire i debiti con l'FMI. Quest'anno pagheremo poco più di 3 miliardi di dollari (con interesse). Il memorandum con il FMI è stato approvato dal governo venerdì, stiamo facendo di tutto affinché il programma quadriennale con l'FMI appaia prima della fine del mese", ha scritto Getmantsev.In precedenza, l'FMI ha raggiunto un accordo con l'Ucraina su un programma di prestito di 15,6 miliardi di dollari per quattro anni.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, economia