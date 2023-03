https://it.sputniknews.com/20230326/bandiere-di-romania-e-azov-appaiono-a-una-manifestazione-in-moldavia-17103457.html

Bandiere di Romania e Azov* appaiono a una manifestazione in Moldavia

A Chisinau si è tenuto un raduno di sostenitori dell'unificazione della Moldavia con la Romania, al quale sono state viste bandiere di nazionalisti ucraini... 26.03.2023, Sputnik Italia

Alcune decine di persone, per lo più rappresentanti del Partito Liberale, si sono riunite presso il monumento a Stefano il Grande nel centro della città per celebrare l'anniversario dell'ingresso della Bessarabia nel regno rumeno. Hanno sventolato bandiere rumene e cantato: "Grande Romania!", "Bessarabia - terra rumena!"Dopo qualche tempo, i rappresentanti dei movimenti patriottici si sono schierati contro gli unionisti. I loro slogan erano a sostegno della statualità moldava e della protezione della lingua moldava."Crediamo che l'idea dell-unionismo sia anti-statale. Dovrebbe essere bandita. Difendiamo l'indipendenza della Moldavia. Questi separatisti rumeni vogliono unirsi alla Romania, questo rientra nell'articolo del codice penale", ha detto uno dei leader del movimento Gaiduki, Andrey Domitnyuk a Sputnik.Ha sottolineato che la legge sulla lotta al separatismo, adottata dal parlamento moldavo a febbraio, vieta, tra l'altro, le richieste di liquidazione dello Stato.Le azioni dei sostenitori e degli oppositori dell'unificazione della Moldavia con la Romania si sono svolte senza eccessi, anche se gli unionisti hanno cercato di organizzare una provocazione mostrando la bandiera del battaglione nazionalista ucraino Azov.La polizia ha respinto i manifestanti da entrambe le parti, impedendo gli scontri.*Organizzazione terroristica, bandita in Russia

