Visita di Xi Jinping a Mosca ha ridotto il rischio di una guerra nucleare, dice Borrell

Visita di Xi Jinping a Mosca ha ridotto il rischio di una guerra nucleare, dice Borrell

Il capo della diplomazia dell'UE, Josep Borrell, ritiene che la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca abbia ridotto il rischio di una guerra... 25.03.2023

"È importante che questa visita (di Xi Jinping a Mosca) riduca il rischio di iniziare una guerra nucleare, e loro (i rappresentanti cinesi) lo hanno reso molto, molto chiaro", ha detto Borrell, ricordando il piano della Cina per risolvere la crisi ucraina, che si riferisce all'inammissibilità dell'uso di armi nucleari.Il presidente cinese Xi Jinping è stato in Russia dal 20 al 22 marzo per una visita di Stato, che è stato il suo primo viaggio all'estero dopo essere stato rieletto alla carica di capo di Stato per un terzo mandato. Lunedì il presidente della Repubblica popolare cinese ha avuto un incontro informale con il presidente russo Vladimir Putin e martedì si sono svolti colloqui russo-cinesi con la partecipazione delle delegazioni. La delegazione del leader cinese comprendeva, tra gli altri, Cai Qi, membro del Comitato Permanente del Politburo del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Wang Yi, capo dell'ufficio della Commissione Affari Esteri del Comitato Centrale del PCC e il ministro degli Esteri cinese Qin Gang.Le autorità cinesi a febbraio hanno proposto il loro piano di pace. Comprende 12 punti, tra cui gli appelli al cessate il fuoco, il rispetto degli interessi legittimi di tutti i paesi nel campo della sicurezza e la risoluzione della crisi umanitaria in Ucraina. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, molti punti del piano di pace cinese possono essere presi come base per un accordo quando saranno pronti per questo in Occidente e Kiev.

