Usa, il Senato vota contro l'abrogazione della legge del 2001 che autorizza la "guerra sempre"

A 20 anni esatti dall'invasione statunitense dell'Iraq, il senatore repubblicano Randal Howard Paul ha presentato un emendamento per revocare l'autorizzazione all'uso della forza militare (AUMF) del 2001, autorizzazione firmata dall'allora presidente George W. Bush con il pretesto di "inviare un messaggio al mondo che siamo una nazione di pace".Il Senato degli Stati Uniti ha però respinto in modo schiacciante l'appello presentato dal senatore, per 86 voti contro gli appena 9 a favore.I legislatori di entrambe le parti riconoscono che l'autorizzazione del 2001 per la "guerra al terrore" potrebbe essere ridotta nel suo peso, ma si oppongono ad una sua abrogazione completa.L'AUMF è stata utilizzata tra l'altro per giustificare la guerra in Afghanistan, così come operazioni militari in almeno 22 Paesi.Il senatore Rand Paul ha originariamente introdotto l'emendamento per celebrare il 20esimo anniversario della campagna in Iraq, lanciata nel marzo 2003 dagli Stati Uniti.L'invasione e l'occupazione hanno portato alla morte di centinaia di migliaia di civili e combattenti."Oggi ho offerto al Senato degli Stati Uniti la possibilità di revocare l'autorizzazione alla guerra dell'11 settembre 2001 per reclamare il nostro potere costituzionale e inviare il messaggio al mondo che siamo una nazione di pace”, ha affermato Paul in una dichiarazione dopo il voto.Lasciando intatto l'AUMF del 2001, il Congresso mantiene un'autorizzazione che approva " la guerra ovunque, in ogni momento", ha detto Paul.L'AUMF è stato firmato dall'allora presidente George W. Bush il 18 settembre 2001, sulla scia degli attacchi terroristici dell'11 settembre , quando i militanti di Al-Qaeda* hanno abbattuto aerei dirottati contro il World Trade Center di New York e il Pentagono a Washington DC.Il disegno di legge doveva approvare l'azione militare contro gli autori degli attacchi terroristici.Nell'ottobre dello stesso anno, gli Stati Uniti hanno lanciato la loro invasione dell'Afghanistan, spiegando la loro mossa sostenendo che Osama bin Laden avesse ideato gli attacchi e che i talebani* avessero offerto rifugio ai membri di Al-Qaeda.*Organizzazioni terroristiche estremiste illegali in Russia ed in altri Paesi

