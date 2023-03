https://it.sputniknews.com/20230325/usa-23-morti-per-il-passaggio-di-un-tornado-in-mississippi-17100247.html

Usa, 23 morti per il passaggio di un tornado in Mississippi

Usa, 23 morti per il passaggio di un tornado in Mississippi

Il bilancio è provvisorio. Il tornado che ha colpito lo stato del Mississippi ha seminato al passaggio morte e distruzione. 25.03.2023, Sputnik Italia

"Almeno 23 persone sono state uccise durante il passaggio di un tornado in Mississippi", ha detto sabato il governatore dello stato meridionale degli Stati Uniti.Il tornado ha causato danni ingenti nelle cittadine di Rolling Fork e Silver City, come dichiarato dall'ufficio del National Weather Service della città di Jackson.L'agenzia ha emesso un avviso di allerta per il tornado per alcune parti dello Stato venerdì sera insieme ad avvisi in alcune parti dell'Alabama, del Mississippi e del Tennessee.Rolling Fork è una città di circa 2.000 abitanti nel delta del Mississippi, tra i fiumi Mississippi e Yazoo.Il governatore Tate Reeves ha dichiarato che vi sono diversi feriti: "Sappiamo che molte più (persone) sono ferite. Le squadre di ricerca e soccorso sono ancora attive".

