Putin: la Russia dispiegherà armi nucleari tattiche in Bielorussia

Putin ha affermato che entro il 1 luglio verrà completato in Bielorussia un deposito per armi nucleari tattiche. Verrà allo stesso tempo aumentato il numero di... 25.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-25T18:27+0100

2023-03-25T18:27+0100

2023-03-25T18:27+0100

vladimir putin

russia

cremlino

dichiarazioni

mondo

geopolitica

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il primo luglio verrà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia:Il presidente ha proseguito sottolineando che "la Russia ha qualcosa con cui rispondere per le munizioni all'uranio impoverito", riferendosi all'annuncio di parte inglese circa la fornitura all'Ucraina di armamenti di questo tipo.Allo stesso tempo, il leader del Cremlino ha sottolineato che il numero di carri armati russi supererà di oltre tre volte quelli ucraini.L'Occidente prolungherà il conflitto in Ucraina con la fornitura di armi, ha concluso Putin.

russia

2023

vladimir putin, russia, cremlino, dichiarazioni, mondo, geopolitica