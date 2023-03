https://it.sputniknews.com/20230325/putin-ed-erdogan-hanno-discusso-per-telefono-della-situazione-circa-gli-accordi-sul-grano-17099819.html

Putin ed Erdogan hanno discusso per telefono della situazione circa gli accordi sul grano

Putin ed Erdogan hanno discusso per telefono della situazione circa gli accordi sul grano

Putin ed Erdogan hanno discusso telefonicamente della situazione relativa agli accordi sul grano, dell'Ucraina e dei rapporti tra i due Paesi. 25.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-25T14:34+0100

2023-03-25T14:34+0100

2023-03-25T14:34+0100

vladimir putin

russia

mosca

mondo

diplomazia

colloquio telefonico

erdogan

turchia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/13393793_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_069668384ddb78abf8297cb91fb7551e.jpg

I presidenti di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso per telefono della situazione in Ucraina, degli accordi sul grano e dei rapporti bilaterali tra Russia e Turchia.Lo ha riferito l'ufficio del leader turco.L'ultima volta che i due leader si sono chiamati è stato il 26 febbraio.Con l'occasione i due presidenti avevano discusso delle relazioni tra i due Paesi.ll presidente turco nei colloqui di oggi ha ringraziato Vladimir Putin per il suo atteggiamento positivo nei confronti dell'estensione dell'accordo sul grano: Nel corso dei colloqui il presidente Erdogan ha inoltre affermato che "Ankara e Mosca possono compiere nuovi passi sulla base della cooperazione economica".Entrambi i presidenti infine, hanno espresso soddisfazione per le dinamiche positive delle relazioni economiche, compresa la fornitura di gas e la costruzione della centrale turca di Akkuyu.

russia

turchia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

vladimir putin, russia, mosca, mondo, diplomazia, colloquio telefonico, erdogan, turchia, ucraina