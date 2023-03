https://it.sputniknews.com/20230325/esperto-cinese-parla-di-motivi-del-fallimento-della-silicon-valley-bank-17098905.html

Esperto cinese parla di motivi del fallimento della Silicon Valley Bank

Esperto cinese parla di motivi del fallimento della Silicon Valley Bank

Il fallimento della Silicon Valley Bank con sede in California è associato a un grave rischio sistemico che influenzerà il sistema finanziario statunitense e... 25.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-25T10:04+0100

2023-03-25T10:04+0100

2023-03-25T10:04+0100

usa

cina

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/19/17098886_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_508a6d7cb1de8254c2820815a4a346ea.jpg

"Un paio di settimane fa abbiamo assistito tutti al fallimento della Silicon Valley Bank. A mio avviso, ciò è dovuto al rischio sistemico. Sebbene questa banca in sé non sia di importanza sistemica e il crollo di questa banca non rappresenti di per sé un rischio sistematico, ma la natura di questo crollo è quella che è", ha detto sabato Zhu Min all'apertura del China Development Forum a Pechino.Secondo l'esperto, il motivo che ha portato la banca al fallimento è piuttosto semplice: gestione inefficiente nel settore bancario, squilibri nella struttura, gestione inefficiente nella questione della gestione del rischio."Ciò che è più importante, tuttavia, è il contesto in cui ciò sta accadendo. Vale a dire, abbiamo vissuto il periodo più lungo di allentamento monetario e stimolo fiscale in 15 anni. Stiamo assistendo all'aumento più rapido dei tassi di interesse nella storia - di 500 base punti negli ultimi 12 mesi. Non credo che nessuno nel settore finanziario abbia mai visto nulla di simile prima. E ha delle conseguenze", ha detto.Secondo l'esperto, il rischio sistemico associato a un fallimento bancario avrà un grave impatto sul sistema finanziario statunitense e sul mondo intero.

usa

cina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, cina, economia