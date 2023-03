https://it.sputniknews.com/20230325/difesa-aerea-americana-abbatte-due-droni-lanciati-contro-una-base-americana-in-siria---media-17099373.html

Difesa aerea americana abbatte due droni lanciati contro una base americana in Siria - media

25.03.2023

"La difesa aerea statunitense ha abbattuto due dei tre droni che hanno attaccato una delle nostre strutture nella Siria orientale", ha detto una fonte americana anonima.Venerdì sera, il Pentagono ha riferito che gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei su formazioni associate al Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Siria in risposta a un attacco di droni iraniani contro una base della coalizione. Il canale televisivo iraniano Press TV, citando fonti in Siria, ha affermato in precedenza che nessun cittadino iraniano è morto a causa degli attacchi statunitensi in Siria, gli attacchi non hanno colpito le posizioni militari iraniane, ma molto probabilmente il centro del grano e il centro di sviluppo rurale a Deir ez-Zor. Secondo i resoconti dei media, a seguito degli attacchi americani a Deir ez-Zor, sette persone sono state uccise.L'esercito americano controlla illegalmente i territori nel nord e nord-est della Siria nelle province di Deir ez-Zor, Al-Hasakah e Raqqa, dove si trovano i più grandi giacimenti di petrolio e gas in Siria. Il funzionario di Damasco ha ripetutamente definito la presenza delle forze armate statunitensi sul suo territorio occupazione e pirateria di stato con l'obiettivo di un vero e proprio furto di petrolio.

