Ucraina, il gruppo Vostok colpisce le truppe ucraine in due direzioni

L'esercito ucraino ha perso più di 40 soldati nelle direzioni Donetsk-Sud e Zaporozhye in un giorno, ha detto venerdì il ministero della Difesa russo. 24.03.2023, Sputnik Italia

"Le perdite dei nemici in queste aree al giorno sono ammontate a più di 40 militari ucraini, due camioncini, un obice D-30 e un supporto di artiglieria semovente Krab di fabbricazione polacca", ha detto il dipartimento militare russo in un rapporto.Si nota che nelle direzioni Donetsk-Sud e Zaporozhye, gli attacchi dell'aviazione operativa-tattica e dell'esercito, il fuoco di artiglieria del gruppo di forze Vostok hanno sconfitto le unità militari ucraine nelle aree di Ugledar e Novomikhailovka nella DPR, così come Lugovskoy e Shcherbakov nella regione di Zaporozhye.

