Trump potrebbe vendicarsi del procuratore di Manhattan

Trump potrebbe vendicarsi del procuratore di Manhattan

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta sviluppando un piano per "vendicarsi" del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg

"Io (c'ero) quando l'(ex) presidente ha chiesto alla gente di elaborare un piano su come trattare con Alvin Bragg e su come il Dipartimento di Giustizia potrebbe rispondere all'indagine 'illegale' di Bragg sul presidente", ha detto la fonte.Secondo fonti, i consiglieri avrebbero detto a Donald Trump che se fosse tornato alla Casa Bianca, il Dipartimento di Giustizia avrebbe dovuto usare la divisione per i diritti civili contro Bragg. Come notato, in uno scenario del genere, il procuratore distrettuale di Manhattan sarà indagato e probabilmente accusato non solo di azioni "politicamente motivate" contro Trump, ma anche di presunte "pratiche di applicazione di leggi razziste".Il caso è legato al pagamento nel 2016 di una grossa somma alla Daniels per il suo silenzio su una relazione con Trump, avvenuta presumibilmente diversi anni prima. Centotrentamila dollari sarebbero stati incanalati attraverso una società di comodo dall'allora avvocato di Trump Michael Cohen, che è stato rimborsato dalla Trump Organization come spese legali. Lo stesso ex presidente nega sia il collegamento con la Daniels sia eventuali violazioni delle leggi fiscali da parte sua. La difesa di Trump sta cercando di dimostrare che Cohen ha agito di sua iniziativa.Sabato, lo stesso Trump ha suggerito che gli sarebbero state mosse accuse penali e che sarebbe stato arrestato martedì, invitando i suoi sostenitori a "rivendicare il nostro Paese". Successivamente, i repubblicani della Camera dei rappresentanti hanno chiesto una testimonianza in una lettera di Bragg, che avrebbe incriminato l'ex presidente. I membri del Congresso hanno accusato Bragg di voler "commettere un abuso di potere senza precedenti e incriminare un ex presidente degli Stati Uniti, candidato a future elezioni". Secondo gli autori della lettera, queste azioni del pubblico ministero mineranno la fiducia nell'eguale applicazione della giustizia e possono essere considerate un'ingerenza nel corso della campagna elettorale del 2024. Il documento è stato firmato dai capi delle commissioni legali, di vigilanza e amministrative della Camera.

