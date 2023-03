https://it.sputniknews.com/20230324/rinviata-la-visita-di-carlo-iii-in-francia-17097222.html

Rinviata la visita di Carlo III in Francia

Rinviata la visita di Carlo III in Francia

Il Palazzo dell'Eliseo ha comunicato venerdì che la visita del re Carlo III di Gran Bretagna in Francia è stata rinviata a causa delle manifestazioni contro la... 24.03.2023, Sputnik Italia

La visita del monarca britannico in Francia, in programma per il 26-29 marzo, sarà rinviata a causa di un'ondata di proteste nel Paese contro l'innalzamento dell'età pensionabile.Non è stata precisata la nuova data della visita.All'inizio di marzo, il Palazzo dell'Eliseo ha annunciato che il re Carlo III di Gran Bretagna avrebbe effettuato la sua prima visita di stato in Francia dal 26 al 29 marzo. È stato osservato che la visita riflette i "profondi legami storici" tra i Paesi e sarà "un onore per la Francia". Era previsto che Macron avrebbe ospitato una cena ufficiale in onore del monarca britannico e di sua moglie Camilla alla Reggia di Versailles il 27 marzo.Successivamente, i media hanno riferito che il programma della visita del re Carlo III in Francia potrebbe essere modificato e la sua cena con il presidente Emmanuel Macron, prevista per lunedì, potrebbe non aver luogo alla Reggia di Versailles a causa delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni. Inoltre, il sindacato francese SUD-Rail ha invitato tutti a "andare a Versailles" per protestare contro la visita del re.

