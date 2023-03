Pentagono, gli USA non vogliono un conflitto con l'Iran

"In Siria, siamo concentrati sulla missione di sconfiggere l'ISIS* e continueremo a concentrarci su di essa. Non stiamo cercando un conflitto con l'Iran, non stiamo cercando un'escalation con l'Iran", ha detto Ryder in un briefing. "Ma gli attacchi che abbiamo lanciato la scorsa notte dovrebbero rendere molto chiaro che siamo seriamente intenzionati a proteggere il nostro personale. Risponderemo rapidamente e con decisione se saranno minacciati", ha aggiunto.