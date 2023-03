Medvedev ha osservato che l'Ucraina si sta preparando per un'offensiva e "ciò è noto"."Il nostro stato maggiore prende questo in considerazione e sta preparando le sue decisioni", ha detto.

Kiev si sta preparando per le operazioni offensive, la Russia lo sa, lo Stato Maggiore della Federazione Russa sta preparando le sue decisioni in risposta, ha... 24.03.2023, Sputnik Italia

Medvedev: Mosca a conoscenza dei piani di Kiev di condurre un'offensiva

Kiev si sta preparando per le operazioni offensive, la Russia lo sa, lo Stato Maggiore della Federazione Russa sta preparando le sue decisioni in risposta, ha dichiarato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in un'intervista ai principali media russi.