Estonia dichiara persona non grata un altro diplomatico russo

Estonia dichiara persona non grata un altro diplomatico russo

L'Estonia ha dichiarato persona non grata un diplomatico russo, che dovrà lasciare il Paese entro il 29 marzo, ha dichiarato il ministero degli Esteri della... 24.03.2023, Sputnik Italia

"Oggi, 24 marzo, il ministero degli Esteri estone ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata russa e ha presentato una nota diplomatica in cui dichiara persona non grata un funzionario diplomatico dell'ambasciata", ha annunciato il ministero.Come specificato, le attività del diplomatico russo a Tallinn sono state considerate contrarie alla Convenzione di Vienna: è stato accusato di "minare la sicurezza e l'ordine costituzionale diffondendo propaganda".Il ministero degli Esteri russo ha annunciato una "risposta corrispondente". In casi simili, l'agenzia, di regola, agisce in modo simmetrico.A gennaio, Mosca ha annunciato la decisione di declassare le relazioni diplomatiche con Tallinn a incaricato d'affari. Il ministero degli Esteri russo definisce l'Estonia tra gli "Stati più ostili alla Russia" con "la russofobia elevata al rango di dottrina ufficiale".

