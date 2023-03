https://it.sputniknews.com/20230324/danimarca-invita-nord-stream-a-partecipare-al-sollevamento-di-un-oggetto-vicino-al-tubo-17096110.html

Danimarca invita Nord Stream a partecipare al sollevamento di un "oggetto" vicino al tubo

Danimarca invita Nord Stream a partecipare al sollevamento di un "oggetto" vicino al tubo

L'Agenzia danese per l'energia (DEA) ha invitato l'operatore di Nord Stream, la società Nord Stream 2 AG, a partecipare a un'operazione per recuperare un... 24.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-24T08:34+0100

2023-03-24T08:34+0100

2023-03-24T08:34+0100

danimarca

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/16590653_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_881addbf92427a2235f4b782dde58eb0.jpg

In precedenza, Vladimir Putin ha affermato che la Russia ha proposto alla Danimarca di controllare il Nord Stream sulla presenza di altri esplosivi, ma la risposta è stata vaga. Gli specialisti di Gazprom, ha aggiunto, durante i controlli del gasdotto hanno trovato una certa "colonna" a una distanza di circa 30 chilometri dal luogo dell'esplosione. È stato installato in un luogo vulnerabile, all'incrocio dei tubi. Gli esperti ritengono che questa potrebbe essere un'antenna per ricevere un segnale per attivare un ordigno esplosivo che potrebbe essere posizionato sotto il sistema di tubazioni. Putin ha notato che diversi ordigni esplosivi avrebbero potuto essere piazzati lì, ma alcuni sono esplosi e altri no."Al fine di chiarire ulteriormente la natura dell'oggetto, le autorità danesi hanno deciso di portarlo in superficie con l'assistenza del Ministero della Difesa danese. A questo proposito, l'Agenzia danese per l'energia ha invitato l'operatore del gasdotto, Nord Stream 2 AG, prendere parte all'operazione", si legge nel comunicato.L'agenzia attende una risposta da Nord Stream 2 AG prima di procedere con l'operazione.L'agenzia ha anche diffuso una fotografia dell'"oggetto", rilevando che è di forma cilindrica, alto circa 40 centimetri e con un diametro di 10 centimetri. Si presume che si possa parlare di una boa fumogena marina.

danimarca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

danimarca, nord stream 2