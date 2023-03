https://it.sputniknews.com/20230324/ambasciatore-usa-in-serbia-spero-che-i-serbi-dimentichino-le-offese-per-i-bombardamenti-nato-17097368.html

Ambasciatore USA in Serbia: spero che i serbi "dimentichino le offese" per i bombardamenti NATO

Ambasciatore USA in Serbia: spero che i serbi "dimentichino le offese" per i bombardamenti NATO

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Serbia Christopher Hill ha offerto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dei bombardamenti NATO del 1999 e ha... 24.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-24T19:23+0100

2023-03-24T19:23+0100

2023-03-24T19:23+0100

jugoslavia

usa

nato

bombardamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/744/59/7445946_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_5b1979e08dd73c54c8c7a08e3619a449.jpg

In Serbia, il 24 marzo è l'anniversario dei bombardamenti NATO, che hanno ucciso oltre 2.500 persone, tra cui 87 bambini, e causato danni per 100 miliardi di dollari, senza contare le conseguenze dell'uso dell'uranio impoverito registrate dai medici."Il popolo serbo non lascerà mai andare il proprio dolore, ma credo che sia abbastanza forte da dimenticare le proprie offese. L'impegno degli Stati Uniti per la nostra partnership con la Serbia è incrollabile, così come il nostro impegno per la diplomazia... Insieme possiamo costruire un futuro migliore, che il popolo serbo merita e vuole per le generazioni future", ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti.Nel 1999, uno scontro armato tra i separatisti albanesi dell'Esercito di liberazione del Kosovo e l'esercito e la polizia della Serbia ha portato al bombardamento della Repubblica Federale di Jugoslavia (a quel tempo composta da Serbia e Montenegro) da parte delle forze della NATO. L'operazione militare è stata intrapresa senza l'approvazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sulla base dell'affermazione dei paesi occidentali, secondo cui le autorità della Jugoslavia hanno effettuato una pulizia etnica nel Kosovo e hanno provocato una catastrofe umanitaria. Gli attacchi aerei dell'Alleanza del Nord Atlantico continuarono dal 24 marzo al 10 giugno 1999.

https://it.sputniknews.com/20230324/medvedev-mosca-a-conoscenza-dei-piani-di-kiev-di-condurre-unoffensiva-17096661.html

jugoslavia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

jugoslavia, usa, nato, bombardamenti