37.000 bombe a grappolo e 15 tonnellate di uranio: 24 anni fa l'aggressione Nato alla Jugoslavia

37.000 bombe a grappolo e 15 tonnellate di uranio: 24 anni fa l'aggressione Nato alla Jugoslavia

Il 14 marzo 1999, le forze della NATO iniziarono a bombardare il territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia (FR Jugoslavia), che comprendeva le... 24.03.2023

L'operazione militare dell'Alleanza, chiamata Operation Allied Force, è stata intrapresa senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sulla base delle accuse occidentali secondo cui le autorità della Jugoslavia, guidate da Slobodan Milosevic, avrebbero commesso una pulizia etnica nella provincia del Kosovo, storicamente abitata da serbi e albanesi, provocandovi una catastrofe umanitaria.La situazione in Kosovo si era aggravata all'inizio del 1999 in seguito agli eventi nel villaggio di Racak dove, il 15 gennaio, sarebbero stati massacrati 45 civili disarmati. Secondo la parte jugoslava, si trattava di terroristi liquidati dell'Esercito di liberazione del Kosovo deliberatamente travestiti da civili.L'ordine di iniziare l'operazione militare fu dato all'allora comandante delle forze alleate, il generale statunitense Wesley Clark e dal segretario generale della Nato Javier Solana.I primi attacchi missilistici sono stati effettuati il ​​​​24 marzo verso le 20 dell'orario locale sulle installazioni radar dell'esercito della Jugoslavia, situate sulla costa montenegrina del Mare Adriatico. Allo stesso tempo, un aeroporto militare a pochi chilometri da Belgrado e grandi impianti industriali nella città di Pancevo, a meno di 20 chilometri dalla capitale della Repubblica, sono stati oggetto di attacchi missilistici. La legge marziale è stata dichiarata nella maggior parte delle principali città della Serbia e del Montenegro per la prima volta dalla seconda guerra mondiale.Durante gli attacchi aerei sono stati utilizzati tipi proibiti di munizioni con impurità radioattive, principalmente uranio impoverito (U 238), nonché bombe a grappolo e proiettili con carica elettromagnetica di grafite, che sono stati sganciati su centrali termiche ed elettriche.Secondo la Nato, durante l'operazione sono state effettuate più di 38mila sortite, di cui 10.484 erano missioni di combattimento.Il numero di vittime civili non è esattamente determinato e le stime variano a seconda della fonte.Secondo il ministero della Difesa serbo, sono stati uccisi 2.500 civili, tra cui 89 bambini, e 1.031 ufficiali dell'esercito e della polizia. Il numero dei civili feriti è stimato in 6.000 persone, tra cui 2.700 bambini, il numero delle forze di sicurezza ferite è di 5.173 e altre 25 persone risultano disperse.L'ONG occidentale Human Rights Watch ha confermato 90 casi in cui sono stati uccisi civili a seguito dei bombardamenti della NATO. Tra 489 e 528 civili sono stati uccisi durante l'operazione, stando ai dati dell'organizzazione.Le forze della NATO hanno effettuato 2.300 attacchi e sganciato 22.000 tonnellate di proiettili, comprese 37.000 bombe a grappolo vietate e bombe all'uranio arricchito (dati del governo serbo dello scorso anno https://www.srbija.gov.rs/vest/619561/sacuvati-secanje- na-stradale-u-nato-bombardovanju.php).Successivamente, il paese è diventato leader nel numero di malattie oncologiche in Europa. Gli oncologi serbi affermano che la NATO è responsabile di 10.000-18.000 morti per cancro in Serbia e tra 15.000 e 30.000 nuovi malati di cancro registrati nei primi 10 anni dopo i bombardamenti.Il danno materiale totale a Belgrado è stato stimato fino a 100 miliardi $. Le perdite militari della NATO in termini di personale e attrezzature non sono mai state rivelate. Le autorità di Belgrado all'epoca affermarono che più di una dozzina di aerei furono abbattuti, il che non è mai stato confermato da prove.L'operazione si è conclusa con la firma dell'accordo tecnico-militare di Kumanovsko il 9 giugno 1999, secondo il quale le truppe e la polizia serbe in Kosovo sono state sostituite da un contingente internazionale di mantenimento della pace, ma l'ultimo colpo è stato sferrato il 10 giugno alle 13:15 ora locale vicino alla città di Kosovska Kamenica in Kosovo.

