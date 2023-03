https://it.sputniknews.com/20230324/24-anni-fa-laggressione-nato-alla-jugoslavia-17098410.html

24 anni fa l'aggressione Nato alla Jugoslavia

Il 14 marzo 1999, le forze della NATO iniziarono a bombardare il territorio della Repubblica Federale di Jugoslavia (FR Jugoslavia), che comprendeva le... 24.03.2023, Sputnik Italia

L'operazione militare dell'Alleanza, chiamata Operation Allied Force, è stata intrapresa senza l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sulla base delle accuse occidentali secondo cui le autorità della Jugoslavia, guidate da Slobodan Milosevic, avrebbero commesso una pulizia etnica nella provincia del Kosovo, storicamente abitata da serbi e albanesi, provocandovi una catastrofe umanitaria.Il danno materiale totale a Belgrado è stato stimato fino a 100 miliardi $. Le perdite militari della NATO in termini di personale e attrezzature non sono mai state rivelate. Le autorità di Belgrado all'epoca affermarono che più di una dozzina di aerei furono abbattuti, il che non è mai stato confermato da prove.L'operazione si è conclusa con la firma dell'accordo tecnico-militare di Kumanovsko il 9 giugno 1999, secondo il quale le truppe e la polizia serbe in Kosovo sono state sostituite da un contingente internazionale di mantenimento della pace, ma l'ultimo colpo è stato sferrato il 10 giugno alle 13:15 ora locale vicino alla città di Kosovska Kamenica in Kosovo.

