Siria e Arabia Saudita riaprono le ambasciate dopo più di 10 anni

La Siria e l'Arabia Saudita hanno concordato di aprire le ambasciate a più di dieci anni dalla rottura delle relazioni, ha riferito Reuters, citando fonti. 23.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il Wall Street Journal aveva riferito, citando funzionari arabi ed europei, che diversi paesi arabi che non collaborano con il governo del presidente siriano Bashar al-Assad stanno cercando di ripristinare i rapporti con lui.L'Arabia Saudita ha interrotto le relazioni diplomatiche con la Siria nel 2012, chiudendo la missione diplomatica a Damasco ed espellendo l'ambasciatore siriano. Nel 2012, la maggior parte degli stati arabi ha ritirato i propri capi delle missioni diplomatiche dalla Siria per protestare contro le politiche del presidente Assad, accusandolo di reprimere le proteste popolari con la forza.Diversi paesi arabi stanno ora compiendo sforzi per reintegrare la Siria nella Lega degli Stati Arabi, dove la sua adesione è stata interrotta dopo la repressione della "Primavera araba" nel 2011.

