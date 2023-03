https://it.sputniknews.com/20230323/parigi-la-polizia-usa-lacrimogeni-per-disperdere-i-manifestanti-17095512.html

Parigi, la polizia usa lacrimogeni per disperdere i manifestanti

La polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che protestano contro la riforma delle pensioni, la cui colonna ha raggiunto Place de la... 23.03.2023, Sputnik Italia

francia

proteste

pensioni

Poco dopo l'inizio della manifestazione contro la riforma delle pensioni nella capitale francese, quando la colonna aveva raggiunto Place de la République, i radicali, usando la tattica del "black bloc", hanno iniziato a lanciare petardi e bottiglie di vetro contro la polizia a guardia delle strade vicine.La polizia ha risposto lanciando lacrimogeni contro i manifestanti. Attraverso l'altoparlante, la polizia ha chiesto alla folla di disperdersi e liberare l'area.A Parigi, come in molte altre città francesi, giovedì si svolge la prima manifestazione dall'adozione della riforma delle pensioni, alla quale partecipano diverse decine di migliaia di persone.Questo è il nono giorno da metà gennaio in cui i principali sindacati francesi hanno dichiarato giornata di proteste a livello nazionale contro l'innalzamento dell'età pensionabile nel Paese. Tuttavia, per la prima volta, la gente è scesa in piazza, sapendo che le autorità francesi hanno portato avanti la riforma con la forza, nonostante le proteste dei sindacati, la disapprovazione della popolazione e il mancato sostegno dei deputati. I francesi non si arrendono. Vogliono che si ripetano gli eventi del 1995, quando riuscirono a far varare la riforma delle pensioni dall'allora primo ministro Alain Juppe.Un deputato municipale del Partito socialista francese, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha affermato che il partito avvierà consultazioni pubbliche e un referendum sulla riforma, anche se approvata dal Consiglio costituzionale.La colonna di manifestanti è partita da piazza della Bastiglia e la processione dovrebbe concludersi in piazza dell'Opera.La colonna conta anche un centinaio di radicali black bloc ed è scortata dalla polizia.La manifestazione si svolge sullo sfondo di uno sciopero dei dipendenti dei trasporti pubblici, tutti tranne due rami della metropolitana di Parigi non funzioneranno durante la giornata.Secondo il capo del ministero dell'Interno del Paese, Gerald Darmanin, più di 5.000 poliziotti sono stati mobilitati a Parigi per garantire l'ordine alle manifestazioni. Da giovedì non si fermano le manifestazioni nella capitale, che si trasformano in violenti scontri tra manifestanti e polizia.La scorsa settimana, il primo ministro francese Elisabeth Borne ha utilizzato l'articolo 49.3 della costituzione per approvare un disegno di legge per aumentare l'età pensionabile del paese da 62 a 64 anni senza votazione in parlamento. Questo passo ha provocato un'ondata di indignazione tra i deputati, che hanno dichiarato "uno schiaffo alla democrazia".Il malcontento popolare si è inabissato anche dopo l'intervista del presidente francese Emmanuel Macron rilasciata mercoledì, in cui difendeva la nuova legge ed esprimeva rammarico per il fatto che le autorità non potessero spiegare meglio ai francesi la necessità della stessa. In precedenza, Macron aveva sostenuto l'uso dell'articolo 49.3 per approvare un disegno di legge per aumentare l'età pensionabile e aveva affermato che la "folla" non ha legittimità, a differenza dei cittadini che esprimono la loro posizione attraverso i loro deputati eletti.In Francia ci sono già state otto manifestazioni a livello nazionale contro il disegno di legge. La maggior parte di queste ha raccolto più di un milione di partecipanti in tutto il paese.

francia

