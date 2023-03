Le perdite dell'Ucraina potrebbero limitare i suoi tentativi offensivi

https://it.sputniknews.com/20230323/le-perdite-dellucraina-potrebbero-limitare-i-suoi-tentativi-offensivi-17094908.html

Foreign Affairs: l'Ucraina si prepara a un'offensiva, ma le perdite potrebbero limitare il suo successo. 23.03.2023

2023-03-23T17:47+0100

"L'Ucraina si sta preparando per l'offensiva di primavera, ma allo stesso tempo le perdite umane e materiali potrebbero limitare il suo possibile successo", scrivono i 2 esperti americani Andrea Kendall-Taylor, ricercatrice e direttrice del programma di sicurezza transatlantico presso il Center for a New American Security Research Institute, e la professoressa di scienze politiche dell'Università del Michigan Erika Franz, coautrici di un articolo pubblicato su Foreign Affairs.A loro avviso, il modo più probabile per porre fine al conflitto ucraino è rafforzare il sostegno di Kiev da parte dei paesi occidentali.Allo stesso tempo, gli esperti ritengono che "più a lungo continuerà la crisi, più sarà probabile che il sostegno all'Ucraina da parte degli alleati si indebolisca".In precedenza, il quotidiano Politico ha scritto che Stati Uniti si aspettano che l'offensiva di Kiev inizi entro maggio.Un ufficiale dell'esercito ucraino, Valery Prozapas, ha affermato che a causa della mancanza di forze e mezzi, Kiev non può ora permettersi gravi azioni offensive in Donbass.A suo parere, la situazione è giunta a un vicolo cieco operativo.Il vice-primo ministro per l'integrazione europea ed euro-atlantica dell'Ucraina, Olga Stefanishina, ha detto che Kiev sta pianificando un'operazione offensiva, aggiungendo che si aspetta armi dall'Occidente per non andare "alle posizioni dei russi a mani vuote".Il capo del Ministero della Difesa dell'Ucraina Aleksej Reznikov a febbraio, ha annunciato i preparativi per una controffensiva.Il ministro della Difesa della Federazione Russa Sergey Shoigu ritiene che gli Stati Uniti e i loro alleati stiano cercando di prolungare il conflitto il più possibile con la fornitura di armi pesanti, paventando il fatto che ciò "attirerà i Paesi della NATO in un conflitto e potrà portare a un'escalation imprevedibile".

