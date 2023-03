https://it.sputniknews.com/20230323/le-autorita-iraniane-affermano-che-la-russia-e-stata-il-maggior-investitore-dellanno-nel-paese-17093922.html

Le autorità iraniane affermano che la Russia è stata il maggior investitore dell’anno nel Paese

L'importo degli investimenti diretti esteri in Iran durante l'anno fiscale è stato di 4,2 miliardi di dollari, con la Russia che rappresenta due terzi di... 23.03.2023, Sputnik Italia

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze iraniano Ehsan Khandouzi in un'intervista al quotidiano Financial Times ha affermato che la Russia è diventata il più grande investitore in Iran, con 2,76 miliardi di dollari di investimento nell'anno fiscale in corso. Si specifica che l'importo degli investimenti diretti esteri in Iran durante l'anno fiscale è stato di 4,2 miliardi di dollari, con la Russia che rappresenta due terzi di questi. In precedenza, Khandouzi ha dichiarato che l'Iran spera di sfruttare al meglio le sue strette relazioni con la Russia, a beneficio dei popoli dei due Paesi. Secondo l'Ambasciatore russo in Iran Alexei Dedov, il fatturato commerciale tra Russia e Iran ha raggiunto un livello record nel 2022.

