https://it.sputniknews.com/20230323/lavrov-la-russia-cerchera-la-verita-circa-lindagine-relativa-agli-incidenti-del-nord-stream-17094264.html

Lavrov: la Russia cercherà la verità circa l'indagine relativa agli incidenti del Nord Stream

Lavrov: la Russia cercherà la verità circa l'indagine relativa agli incidenti del Nord Stream

Lavrov: la Federazione Russa cercherà la verità circa la situazione dietro all'indagine dei "Nord Stream". 23.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-23T13:11+0100

2023-03-23T13:11+0100

2023-03-23T13:11+0100

sergey lavrov

russia

mosca

cremlino

mondo

diplomazia

esplosione

gasdotto

nord stream 2

sicurezza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/16590653_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_881addbf92427a2235f4b782dde58eb0.jpg

"La Federazione Russa cercherà la verità circa la situazione con l'indagine del Nord Stream".Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il quale, sottolinea, "cercheremo la verità".Le dichiarazioni in occasione di una conferenza stampa sui risultati dei colloqui con il capo del Ministero degli Esteri del Burundi.Lavrov ha anche espresso la speranza che "l'ONU sia consapevole della sua responsabilità nella lotta contro il terrorismo, "che ha distrutto le infrastrutture critiche da cui dipendeva la sicurezza energetica dell'UE".Allo stesso tempo, Lavrov ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno reagito "molto nervosamente, e il loro comportamento assomiglia ad un "attacco di panico", con Washington che ha cominciato a riunire con i suoi alleati un gruppo di Paesi che si aspettano di votare contro la risoluzione russa.Le esplosioni si sono verificate il 26 settembre 2022 su due gasdotti di esportazione russi in Europa - "Nord Stream 1" e "Nord Stream 2".Danimarca, Germania e Svezia non hanno escluso il sabotaggio mirato.L'operatore del "Nord Stream" Nord Stream AG ha riferito che l'incidente sui gasdotti è senza precedenti ed è impossibile stimare il tempo di riparazione.L'ufficio del procuratore generale della Federazione russa ha avviato un procedimento riguardante un atto di terrorismo internazionale.Il giornalista e vincitore del premio Pulitzer, l'americano Seymour Hirsch, ha pubblicato la sua indagine sulle esplosioni dei gasdotti del Nord Stream l'8 febbraio, in cui citando una fonte ha dichiarato che gli esplosivi sotto i gasdotti russi sono stati piazzati nel giugno 2022 sotto la copertura delle esercitazioni Baltops della Marina degli Stati Uniti con il sostegno di esperti norvegesi.Secondo Hersh, la decisione di effettuare l'operazione è stata presa dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dopo 9 mesi di discussioni con la sicurezza nazionale.

russia

africa

burundi

usa

cina

danimarca

germania

svezia

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

sergey lavrov, russia, mosca, cremlino, mondo, diplomazia, esplosione, gasdotto, nord stream 2, sicurezza, africa, conferenza, burundi, premio pulitzer, usa, inchiesta, giornalismo, cina, danimarca, germania, svezia, washington, joe biden